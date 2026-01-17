ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ 18ರ ಯುವತಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೌನಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕರಿಯರ್ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಇದ್ದ ಮೌನಿಗೂ ಈಗಿನ ಮೌನಿಗೂ ತುಂಬಾನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ.
ಮೌನಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಹೊಳಪಿನ ರಹಸ್ಯ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ತ್ವಚೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು?
ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ವಯಸ್ಸಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮೌನಿ ರಾಯ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪೋಷಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
ಮೌನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಇವರ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ತ್ವಚೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ಲೋ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮೌನಿ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಸೇಬು, ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೌನಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಹಣ್ಣು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಮೌನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ದೇಹವು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಅವರದ್ದು.
