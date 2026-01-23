ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಐಕಾನಿಕ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೊರಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಲಗಾನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆಸ್ಕರ್ ಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
ಕ್ವೀನ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೊದಲು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾಗೆ, ಆದರೆ ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಂಗನಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಸುಲ್ತಾನ್’, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.
‘ಕಲ್ ಹೋ ನಾ ಹೋ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್. ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಜನಮನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು.
‘ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್, ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಪಾಲಾಯಿತು, National Award ಕೂಡ ಗೆದ್ದರು.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ರಾಮ್ ಲೀಲಾ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್.
ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದು ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಗೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ತಮಷಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ. ಆದರೆ ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಗೆದ್ದರು.
ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಮದುವೆಗೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಫೆ. 26ಕ್ಕೆ ಮುದುವೆ ನಿಜನಾ?
ವಯಸ್ಸು 40, ಆದ್ರೂ 18ರ ತರುಣಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಮೌನಿ ರಾಯ್ Beauty Secret ರಿವೀಲ್
Psychological Thriller : ಭಯದಲ್ಲಿ ಮೈ ಜುಂ ಎನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
Netflix ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು… ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೆ ನೋಡಿ