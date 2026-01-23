Kannada

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು

ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಐಕಾನಿಕ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೊರಗಿದ್ದಾರೆ.

cine-world Jan 23 2026
Author: Pavna Das Image Credits:social media
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್

ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಲಗಾನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆಸ್ಕರ್ ಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.

Image credits: Instagram
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ

ಕ್ವೀನ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೊದಲು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾಗೆ, ಆದರೆ ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಂಗನಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು.

Image credits: insta
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಸುಲ್ತಾನ್’, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram@deepikapadukone
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್

‘ಕಲ್ ಹೋ ನಾ ಹೋ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್. ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಜನಮನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು.

Image credits: instagram
ಕಂಗನಾ ರನೌತ್

‘ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್, ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಪಾಲಾಯಿತು, National Award ಕೂಡ ಗೆದ್ದರು.

Image credits: Instagram@kanganaranaut
ಸೋನಂ ಕಪೂರ್

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ರಾಮ್ ಲೀಲಾ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್.

Image credits: Facebook- Sonam Kapoor
ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್

ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದು ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಗೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram
ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ

ತಮಷಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ. ಆದರೆ ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಗೆದ್ದರು.

Image credits: instagram

