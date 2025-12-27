Kannada

ಆಲ್‌ ಟೈಮ್‌ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು

Kannada

KGF Chapter 2

ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ KGF Chapter 1000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಆಗಿ ನಟ ಯಶ್, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯಯಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾವಿದು. 1,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು.

Kannada

ದಂಗಲ್‌

ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಕುಸ್ತಿಪಟು ಮಹಾವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಫೋಗಟ್ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಒಟ್ಟು 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

Kannada

Baahubali 2: The Conclusion

SS ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. 1,810 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್, ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

Kannada

RRR (ತೆಲುಗು/ಹಿಂದಿ)

ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಸುಮಾರು 1,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ 'ನಾಟು ನಾಟು' ಹಾಡು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.

Kannada

Pushpa 2: The Rule (ತೆಲುಗು/ಹಿಂದಿ)

ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟನೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದೆ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಪಾತ್ರದ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ, ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಸಖತ್‌ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತು.

Kannada

Kalki 2898 AD

ಪ್ರಭಾಸ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಟನೆಯ ಚಿತ್ರವಿದು. ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾವು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು 1,040 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

Kannada

Jawan ( ಜವಾನ್‌ )

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಟ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನ ಈ ಸಿನಿಮಾವು 1,150 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ತಂದೆ-ಮಗನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್‌ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

Kannada

Dhurandhar

2025ರಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾವು 1000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾವಿದು.

