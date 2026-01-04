Kannada

ಗೆಟ್ ಔಟ್

ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಗೆಟ್ ಔಟ್’ ಚಿತ್ರ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವೀಕೆಂಡ್’ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬರುವ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾರರ್ ಅನುಭವ.

​ಸೇಂಟ್ ಮೌಡ್

ಸೇಂಟ್ ಮೌಡ್ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕರಾಳ ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನರ್ಸ್ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನರ್ಸ್ ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕಥೆ/

​ಸ್ಮೈಲ್

ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮೈಲ್, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟ ಆಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ರೋಗಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿಯನ್ನು ಕಂಡ ವೈದ್ಯೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾಗುವ ತಲ್ಲಣದ ಕಥೆ ಇದೆ.

404: ಎರರ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್

"404: ಎರರ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್’ ಚಲನಚಿತ್ರ YouTube ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಂಟೆಡ್ ರೂಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ.

ದಿ ಲೈಟ್‌ಹೌಸ್

ದಿ ಲೈಟ್‌ಹೌಸ್ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಮೋಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳ ಕಥೆ.

ಫೋಬಿಯಾ

ನೀವು ZEE5 ನಲ್ಲಿ ಫೋಬಿಯಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅಗೋರಾಫೋಬಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್’ಮೆಂಟ್’ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಭಯಗಳ ಕಥೆ.

ಅಸ್

"ಅಸ್" ಚಿತ್ರವನ್ನು YouTube ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ ನಿಗೂಢ ಜೀವಿಗಳು ಕುಟುಂಬವೊಂದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ.

