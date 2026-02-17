ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ‘ದೇವದಾಸ್’ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆ, ನಟರು ಹಾಗೂ ನಟನೆ, ವೈಭವದಿಂದಾಗಿ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ, ಮಾಧುರಿ ದಿಕ್ಷೀತ್, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಕಿರಣ್ ಖೇರ್, ಸುಮಿತಾ ಜೈಕರ್ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಗಣವೇ ಇತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ನಿಮಗಾಗಿ.
‘ದೇವದಾಸ್’ ಚಿತ್ರದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡು ಡೋಲಾರೆ ಡೋಲಾರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ಹಾಡಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆವಿಯಾಗಿರುವ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಧರಿಸಿದುದರಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಿವಿ ಹರಿದು ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಟಿ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯಿತೆಂದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸರೋಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ 17 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿತ್ತು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರೋಜ್ ಖಾನ್ ಈ ಅದ್ಭುತ ಹಾಡಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಡೋಲಾರೆ ಡೋಲಾರೆ ಹಾಡು ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಈ ಹಾಡು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವುದು.
'ಬ್ಯಾಕ್ಸೈಡ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ..' ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗರಂ ಆದ ನಟಿ!
ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ: ಮೃಣಾಲ್
ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡೋದು ತಪ್ಪಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು
ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ? ಹೊಸ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಯ್ತಾ?