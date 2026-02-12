Kannada

ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ

ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಪತಿ ಹೇಗೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಪತ್ನಿ ಸಹ ಪತಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.

ತಾರೆಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?

ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ತಾರೆಯರಲ್ಲಿ ಹಲವರು, ತಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೆರವು ನೀಡಿ, ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ.

ಪಂಕಜ್ ಉದಾಸ್

ನನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫರೀದಾ ನನಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೆರವು ನೀಡಿದರು. ಆಕೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಂಕಜ್ ಉದಾಸ್.

ಮನೀಶ್ ಪೌಲ್

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಮನೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಿದಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮನೀಶ್ ಪೌಲ್.

ಅರ್ಜುನ್ ಬಿಜಲಾನಿ

ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಲ್ ಪತ್ನಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಬಿಜಲಾನಿ.

ರಾಮ್ ಕಪೂರ್

ಮದುವೆಯಾದ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಗೌತಮಿಯ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.

ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್

ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಬಳಿ ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.

