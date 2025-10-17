Kannada

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೇ? ಈ 10 ಹೂಡಿಕೆಗಳು ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಬಹುದು

business Oct 17 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ (PPF)

PPF ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಾರ್ಷಿಕ 7.1% ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Freepik
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು SIP ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

Image credits: Freepik
ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD)

FDಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್‌ಡಿ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಫ್‌ಡಿ ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹಣ ಬೇಗನೆ ಸಿಗಲು ಸಣ್ಣ ಎಫ್‌ಡಿ  ಉತ್ತಮ.

Image credits: Our own
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವೂ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ,  7.7% ಬಡ್ಡಿ..

Image credits: Getty
ಇಟಿಎಫ್ (ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು)

ಇಟಿಎಫ್ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು

Image credits: Freepik
ಯುಲಿಪ್ (ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್)

ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ (ಯುಲಿಪ್) ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಎರಡರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ..

Image credits: Freepik
ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್

ನೀವು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

Image credits: Freepik
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್

ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಬ್ಲೂಚಿಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು

ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ, ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವು. SIP ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಜಾಣತನ.

Image credits: Freepik
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ

ನೀವು ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸಣ್ಣ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯೂ ಆಗಬಹುದು.

Image credits: Freepik
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ

Image credits: Getty

