PPF ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಾರ್ಷಿಕ 7.1% ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು SIP ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
FDಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಫ್ಡಿ ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹಣ ಬೇಗನೆ ಸಿಗಲು ಸಣ್ಣ ಎಫ್ಡಿ ಉತ್ತಮ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವೂ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 7.7% ಬಡ್ಡಿ..
ಇಟಿಎಫ್ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು
ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ (ಯುಲಿಪ್) ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಎರಡರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ..
ನೀವು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು
ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ, ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವು. SIP ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಜಾಣತನ.
ನೀವು ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸಣ್ಣ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯೂ ಆಗಬಹುದು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ
