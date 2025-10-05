ಆ್ಯಪಲ್ ದೀಪಾವಳಿ 2025 ಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 17 ಮಾದರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಐಫೋನ್ 17 ಖರೀದಿಗೆ 5000 ರೂ. ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್.
ಐಫೋನ್ 17 ಮೇಲೆ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಸೌಲಭ್ಯ.
ಆ್ಯಪಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲ್ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಡೀಲ್ ಲಭ್ಯ.
ಆಫರ್ನ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ, ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ.
ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ಗಳಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 500 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ: 22, 24 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ ಎಷ್ಟು?
ಹೊಸ ತಿಂಗಳು, ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್, SBI ಚಾರ್ಜ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ: ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ? ಇಳಿಕೆ? ಮೊದಲು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ!