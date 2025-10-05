Kannada

ದೀಪಾವಳಿ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ

business Oct 05 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
ವಿಶೇಷ ಆಫರ್

ಆ್ಯಪಲ್ ದೀಪಾವಳಿ 2025 ಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Image credits: Getty
ರಿಯಾಯಿತಿ

ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 17 ಮಾದರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್

ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಐಫೋನ್ 17 ಖರೀದಿಗೆ 5000 ರೂ. ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್.

Image credits: Getty
ಇಎಂಐ

ಐಫೋನ್ 17 ಮೇಲೆ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಸೌಲಭ್ಯ.

Image credits: Getty
ಡೀಲ್

ಆ್ಯಪಲ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲ್ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಡೀಲ್ ಲಭ್ಯ.

Image credits: Getty
ಸೀಮಿತ ಅವಧಿ

ಆಫರ್‌ನ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ, ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ.

Image credits: Getty
ಇತರೆ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳು

ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್‌ಗಳಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯ.

Image credits: Getty

