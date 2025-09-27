1 ಗ್ರಾಂ: 10,585 ರೂಪಾಯಿ
10 ಗ್ರಾಂ: 1,05,850 ರೂಪಾಯಿ
1 ಗ್ರಾಂ: 11,548 ರೂಪಾಯಿ
10 ಗ್ರಾಂ: 1,15,480 ರೂಪಾಯಿ
22 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ: 550 ರೂ. ಏರಿಕೆ
24 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ: 600 ರೂ. ಏರಿಕೆ
22 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ: 1,05,850 ರೂಪಾಯಿ
24 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ: 1,15,480 ರೂಪಾಯಿ
10 ಗ್ರಾಂ: 1,490 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 14,900 ರೂಪಾಯಿ
1000 ಗ್ರಾಂ: 1,49,000 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ 600 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
