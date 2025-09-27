Kannada

ಇಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ

ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಹೀಗಿದೆ

ದೇಶದಲ್ಲಿಂದು 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

1 ಗ್ರಾಂ: 10,585 ರೂಪಾಯಿ

10 ಗ್ರಾಂ: 1,05,850 ರೂಪಾಯಿ

ದೇಶದಲ್ಲಿಂದು 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

1 ಗ್ರಾಂ: 11,548 ರೂಪಾಯಿ

10 ಗ್ರಾಂ: 1,15,480 ರೂಪಾಯಿ

ಎಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ?

22 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ: 550 ರೂ. ಏರಿಕೆ

24 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ: 600 ರೂ. ಏರಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಿನ್ನದ ದರ?

22 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ: 1,05,850 ರೂಪಾಯಿ

24 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ: 1,15,480 ರೂಪಾಯಿ

ದೇಶದಲ್ಲಿಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

10 ಗ್ರಾಂ: 1,490 ರೂಪಾಯಿ

100 ಗ್ರಾಂ: 14,900 ರೂಪಾಯಿ

1000 ಗ್ರಾಂ: 1,49,000 ರೂಪಾಯಿ

ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ?

100 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ 600 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: Asianet News

