ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ರಜೆ: ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

business Aug 26 2025
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Gemini
3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಬುಧವಾರದಂದು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಪೂಜೆಯ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಮುಗಿಸಿ.

Image credits: Gemini
4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಗುರುವಾರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓಣಂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: Gemini
5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ ಅಥವಾ ಮಿಲಾದ್-ಉನ್-ನಬಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: Getty
6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಶನಿವಾರದಂದು ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್‌ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ರಾಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ತೆರೆದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

Image credits: Gemini
7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಭಾನುವಾರದಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಾರದ ರಜೆಯ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: Freepik
12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್-ಉಲ್-ನಬಿ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: Freepik
13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: freepik
14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಭಾನುವಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Image credits: freepik
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಭಾನುವಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: freepik
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಸೋಮವಾರದಂದು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: adobe stock
23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಮಹಾರಾಜ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ರಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: freepik
27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: freepik
28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಭಾನುವಾರದಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Image credits: adobe stock
29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಮಹಾಸಪ್ತಮಿ ಅಂದರೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೋಮವಾರದಂದು ಅಗರ್ತಲಾ, ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: Getty
30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಮಹಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಅಗರ್ತಲಾ, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಗುವಾಹಟಿ, ಇಂಫಾಲ್, ಜೈಪುರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಾಟ್ನಾ, ರಾಂಚಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: Freepik
ಗಮನಿಸಿ

ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು.

Image credits: Getty

