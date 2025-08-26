ಬುಧವಾರದಂದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಪೂಜೆಯ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಮುಗಿಸಿ.
ಗುರುವಾರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓಣಂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ ಅಥವಾ ಮಿಲಾದ್-ಉನ್-ನಬಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಶನಿವಾರದಂದು ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತೆರೆದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಭಾನುವಾರದಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಾರದ ರಜೆಯ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್-ಉಲ್-ನಬಿ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಭಾನುವಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಭಾನುವಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಸೋಮವಾರದಂದು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮಹಾರಾಜ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ರಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಭಾನುವಾರದಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಹಾಸಪ್ತಮಿ ಅಂದರೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೋಮವಾರದಂದು ಅಗರ್ತಲಾ, ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮಹಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಅಗರ್ತಲಾ, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಗುವಾಹಟಿ, ಇಂಫಾಲ್, ಜೈಪುರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಾಟ್ನಾ, ರಾಂಚಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು.
