ಹೊಸ ತಿಂಗಳು, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು

business Sep 01 2025
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Freepik
ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಗ್ಗ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 19 KG ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಬೆಲೆ ₹51.50 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಈಗ ₹1580 ಆಗಿದೆ. 

ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಅಗ್ಗ?

ವಿಮಾನ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಧನದ (ATF) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹1,308.41 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದರ ಪ್ರತಿ 1000 ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹90,713.52 ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು.

SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ, SBI ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲ್‌ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ NPS ನಿಂದ UPSಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಇದರ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಜೂನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್

ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. BIS ಆರು ಶುದ್ಧತಾ ದರ್ಜೆಗಳನ್ನು (800, 835, 900, 925, 970, 990) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ 6-ಅಂಕಿಯ HUID ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತದೆ.

ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳು

2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ITR ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಈಗ ಸೆ. 15, 2025 ಆಗಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಈಗ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಆಡಿಟ್ ಇರುವ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

