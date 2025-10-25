Kannada

24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಬೇಕೇ? ಸದಾ ಜೊತೆಗಿರುವ ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

business Oct 25 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
Kannada

ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಎಂದರೇನು?

ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ..

Image credits: Getty
Kannada

ತುರ್ತು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇಡಬೇಕು?

ತುರ್ತು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚಿನಷ್ಟು ಹಣ ಇಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚು ₹40,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ತುರ್ತು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ₹2.4 ಲಕ್ಷ ಇರಿಸಿ. ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೇ?

ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ವೇಗದ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯುಪಿಐ, ಎಟಿಎಂ, ನೆಟ್‌ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಣ ತೆಗೆಯಬಹುದು. 3-4% ಬಡ್ಡಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಇಡಬಹುದೇ?

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಎಫ್‌ಡಿ (7 ದಿನ-1 ವರ್ಷ) ಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಿಸಿ. 5-7% ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

Image credits: Getty
Kannada

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ನಿಧಿ

ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರ್ವಭೌಮ (ಸರಕಾರಿ) ಭದ್ರತೆ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಿಗದಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್). ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಸೀಮಿತ,

Image credits: Getty
Kannada

ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು?

ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ. 40% ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ಹಣ ತೆಗೆಯಲು; 35% ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿ-ಸುರಕ್ಷತೆ ಎರಡೂ ಇರಲು; 25% ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಸರಕಾರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

Image credits: Getty
Kannada

ತುರ್ತು ನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು?

ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಬಡ್ಡಿಯ ಆಸೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. 'ಸುರಕ್ಷತೆ ಮೊದಲು' ನಿಯಮ 

Image credits: Freepik
Kannada

ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಉತ್ತಮ ರಿಟರ್ನ್?

ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3-4% ಬಡ್ಡಿ, ತಕ್ಷಣ ಹಣ ತೆಗೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ 5-7% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ, ಆದರೆ ಹಣ ತೆಗೆಯಲು 1-2 ದಿನಗಳು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ 4-6.5% ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

Image credits: Gemini
Kannada

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಲೇಖನ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ, ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ.

Image credits: Freepik

