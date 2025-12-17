ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 2026ಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ತು ರಜೆ ಇದೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಜನವರಿ 1 ಗುರುವಾರ - ಹೊಸ ವರ್ಷ
ಜನವರಿ 2 ಶುಕ್ರವಾರ - ರಜೆ ಮಾಡಿ
ಜನವರಿ 3 ಶನಿವಾರ - ರಜೆ
ಜನವರಿ 4 ಭಾನುವಾರ - ರಜೆ
ಜನವರಿ 14 ಮಂಗಳವಾರ - ಸಂಕ್ರಾಂತಿ
ಜನವರಿ 15 ಗುರುವಾರ - ರಜೆ ಮಾಡಿ
ಜನವರಿ 16 ಶುಕ್ರವಾರ - ರಜೆ ಮಾಡಿ
ಜನವರಿ 17 ಶನಿವಾರ -ರಜೆ
ಜನವರಿ 18 ಭಾನುವಾರ - ರಜೆ
ಜನವರಿ 24 ಶನಿವಾರ - ರಜೆ
ಜನವರಿ 25 ಭಾನುವಾರ - ರಜೆ
ಜನವರಿ 26 ಸೋಮವಾರ- ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ
ಮಾರ್ಚ್ 4 ಮಂಗಳವಾರ -ಹೋಲಿ
ಮಾರ್ಚ್ 5 ಬುಧವಾರ - ರಜೆ ಮಾಡಿ
ಮಾರ್ಚ್ 6 ಶುಕ್ರವಾರ - ರಜೆ ಮಾಡಿ
ಮಾರ್ಚ್ 7 ಶನಿವಾರ - ರಜೆ
ಮಾರ್ಚ್8 ಭಾನುವಾರ - ರಜೆ
ಮಾರ್ಚ್ 19 ಗುರುವಾರ - ಯುಗಾದಿ
ಮಾರ್ಚ್ 20 ಶುಕ್ರವಾರ - ರಜೆ ಮಾಡಿ
ಮಾರ್ಚ್ 21 ಶನಿವಾರ - ರಜೆ
ಮಾರ್ಚ್ 22 ಭಾನುವಾರ - ರಜೆ
ಎಪ್ರಿಲ್ 3 ಶುಕ್ರವಾರ - ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ
ಎಪ್ರಿಲ್ 4 ಶನಿವಾರ - ರಜೆ
ಎಪ್ರಿಲ್ 5 ಭಾನುವಾರ - ರಜೆ
ಮೇ 1 ಶುಕ್ರವಾರ - ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನ
ಮೇ 2 ಶನಿವಾರ - ರಜೆ
ಮೇ 3 ಭಾನುವಾರ - ರಜೆ
ಜೂನ್ 26 ಶುಕ್ರವಾರ- ಮೊಹರಂ
ಜೂನ್ 27 ಶನಿವಾರ - ರಜೆ
ಜೂನ್ 28 ಭಾನುವಾರ - ರಜೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ಶನಿವಾರ - ರಜೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ಭಾನುವಾರ - ರಜೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಸೋಮವಾರ - ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಶುಕ್ರವಾರ - ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ಶನಿವಾರ - ರಜೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ಭಾನುವಾರ - ರಜೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ಶನಿವಾರ - ರಜೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ಭಾನುವಾರ - ರಜೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ಸೋಮವಾರ - ರಜೆ ಮಾಡಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ಮಂಗಳವಾರ - ದಸರಾ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಶುಕ್ರವಾರ - ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್
ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ಶನಿವಾರ - ರಜೆ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ಶನಿವಾರ - ರಜೆ
