ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ 'EPFOHO UAN' ಹಾಗೂ UAN ನಂಬರ್ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿರುವ ನಂಬರ್ನಿಂದ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. 2 ರಿಂಗ್ನ ಬಳಿಕ ಅಟೋ ಕಟ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ವಿವರ ಬರುತ್ತದೆ.
ಯುಪಿಐ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಯುಪಿಐ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಳಿಸಬಹುದು, ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಯುಪಿಐ ಕುರಿತಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಹಣ ಕಳಿಸಿದ್ದು ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳಿದ್ದರೆ, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು
ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮೆಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ 'HEY' ಎಂದು ಕಳಿಸಿ. ಅದರ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ಅನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
