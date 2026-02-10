Kannada

ರಾಬರ್ಟ್ ಕಿಯೋಸಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ರಿಚ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಪೂರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಲೇಖಕ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಿಯೋಸಾಕಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ

ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಕಿಯೋಸಾಕಿ.

ಸೀಮಿತ ಪೂರೈಕೆ

ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ನ ಸೀಮಿತ ಪೂರೈಕೆಯು ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ

ಅದೇ ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ ವಿನ್ಯಾಸ

ಆದರೆ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ, ಗರಿಷ್ಠ 21 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಿಯೋಸಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲ್ಲ

21 ಮಿಲಿಯನ್ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ನ ಬೆಲೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಫಿಯೆಟ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ

ಫಿಯೆಟ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಿಯೋಸಾಕಿ.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ

ಕೊರತೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿಕೆ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

