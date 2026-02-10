ರಿಚ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಪೂರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಲೇಖಕ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಿಯೋಸಾಕಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಕಿಯೋಸಾಕಿ.
ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ಸೀಮಿತ ಪೂರೈಕೆಯು ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ, ಗರಿಷ್ಠ 21 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಿಯೋಸಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
21 ಮಿಲಿಯನ್ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ಬೆಲೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಯೆಟ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಿಯೋಸಾಕಿ.
ಕೊರತೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿಕೆ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
