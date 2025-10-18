Kannada

ಹಿತ್ತಾಳೆ ಶೋಪೀಸ್‌ಗಳನ್ನು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್

festivals Oct 18 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Asianet News
Kannada

5 ದೀಪಾವಳಿ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್

ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಶೋಪೀಸ್‌ಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ 5 ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

Image credits: our own
Kannada

ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ತ್ವರಿತ ಹೊಳಪು

ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಶೋಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ನಂತರ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಇದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪದರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹೊಳಪನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನದ ಪೇಸ್ಟ್

ಒಂದು ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದರೆ, ಅರಿಶಿನದಿಂದ ಹೊಳಪು

Image credits: instagram
Kannada

ಟೊಮೆಟೊ ತಿರುಳಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

ಟೊಮೆಟೊದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಮ್ಲವು ಲೋಹದ ಮೇಲಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದರ ತಿರುಳನ್ನು ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿ. 

Image credits: Getty
Kannada

ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ

ಶೋಪೀಸ್ ಮೇಲಿನ ಕಠಿಣ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಪದರವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಬಳಸಿ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

Image credits: pinterest
Kannada

ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ

ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ನಾನ್-ಜೆಲ್ ಬಿಳಿ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಿ. ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಶೋಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

Image credits: social media

Chanakya Niti: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ?

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ: ಮಹಿಳೆಯರೇ 4 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರಿ; ಮಾತು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್

ದೇಗುಲದ ಮೆಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭ

ದುರಾದೃಷ್ಟ ನಿವಾರಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲವಂಗ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ