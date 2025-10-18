ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಶೋಪೀಸ್ಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ 5 ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಶೋಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ನಂತರ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಇದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪದರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹೊಳಪನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದರೆ, ಅರಿಶಿನದಿಂದ ಹೊಳಪು
ಟೊಮೆಟೊದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಮ್ಲವು ಲೋಹದ ಮೇಲಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದರ ತಿರುಳನ್ನು ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿ.
ಶೋಪೀಸ್ ಮೇಲಿನ ಕಠಿಣ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಪದರವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಬಳಸಿ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ನಾನ್-ಜೆಲ್ ಬಿಳಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಿ. ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಶೋಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
