ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ: ಪುರುಷರೇ, ಈ 6 ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ!

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಎರಡೂ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
astrology Apr 04 2026
Author: Naveen Kodase
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ: ಪುರುಷರ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪುರುಷರ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ 2 ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಣಕ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ 6 ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು

ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ. ಯಾರು ಫೀಡ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ.

ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು

ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಜನರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಇತರರ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದು

ಕೆಲವರು ಹೊಗಳಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಗಳಿಕೆ ಸಿಗುವುದು ನಿಂತಾಗ, ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗದವನು, ಇತರರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಲಾರ.

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು

ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣವು ಭಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾಯಕತ್ವವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು

ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಕೇವಲ ದಿನ ದೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತಾನೆ.

ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮೌನವಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಮೌನವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು.

