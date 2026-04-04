ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪುರುಷರ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ 2 ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಣಕ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ 6 ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ. ಯಾರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ.
ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಜನರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವರು ಹೊಗಳಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಗಳಿಕೆ ಸಿಗುವುದು ನಿಂತಾಗ, ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗದವನು, ಇತರರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಲಾರ.
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣವು ಭಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾಯಕತ್ವವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಕೇವಲ ದಿನ ದೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತಾನೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮೌನವಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಮೌನವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು.
Vastu Tips: ಮನೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟರೊಳಿತು? ಯಾವ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅನುಸಾರ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ- ಪಡೆದರೆ ದೋಷ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ
ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನ ಈ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಿಸಬಹುದು!
Vastu Tips: ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಈ 4 ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಡವರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ! ಎಚ್ಚರ