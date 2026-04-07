ಹಣವನ್ನು ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಬಗೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಹಣವು ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಹಣವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಆಮೆಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟೆಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂಟೆಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಹಸುವಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭಕರ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಇಡುವುದನ್ನು ಸಹ ಮಂಗಳಕರವಂತೆ. ಇದರಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ, ಮನೆಯ ಕೇಂದ್ರ (ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ) ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭ.
