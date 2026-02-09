ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಧಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಕಿಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಶುಭ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ಅಶುಭ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಯಾರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 88 ಇರುತ್ತದೋ, ಅವರು ಶನಿಯ ಡಬಲ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಅಂಕಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ/ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ-ಭೂತಗಳ ಭಯವೇ? ಫಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಈ 5 ಗಿಡಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ!
ತಂದೆ ಜೀವಂತವಿರುವಾಗ ಮಗ ಮಾಡಬಾರದ 5 ಕೆಲಸಗಳಿವು! ನೀವು ಹೀಗೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರಾ?
ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಂಡಗಿನ ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರದ ಗಡಿಯಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶುಭ?
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆ? ಈ 6 ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!