ತಂದೆ ಜೀವಂತವಿರುವಾಗ ಮಗ ಮಾಡಬಾರದ 5 ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುವು?

astrology Feb 01 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Getty
ತಂದೆ ಇರುವಾಗ ಈ 5 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ

ತಂದೆ ಜೀವಂತವಿರುವಾಗ ಮಗ ಮರೆತೂ ಕೂಡ 5 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ತರ್ಪಣ-ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡಬಾರದು

ತಂದೆ ಜೀವಂತವಿರುವಾಗ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪಿಂಡದಾನ-ತರ್ಪಣದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಮೊದಲ ಹಕ್ಕು ತಂದೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ

ಯಜ್ಞ, ಪೂಜೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ತಂದೆ ಜೀವಂತವಿರುವಾಗ ಮಗ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಅಂದರೆ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಮೀಸೆ ಬೋಳಿಸಬಾರದು

ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಂದೆ ಜೀವಂತವಿರುವಾಗ ಮಗ ತನ್ನ ಮೀಸೆಯನ್ನು ಬೋಳಿಸಬಾರದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಗ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರವೇ ಮೀಸೆಯನ್ನು ತೆಗೆಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆಸಬೇಡಿ

ತಂದೆ ಜೀವಂತವಿರುವಾಗ ಮಗ ಏನನ್ನಾದರೂ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಸಬಾರದು. ಆ ದಾನವನ್ನು ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೆಯಬೇಡಿ

ತಂದೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೆಯಬಾರದು. ಮೊದಲು ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಸಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

