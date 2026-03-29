ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಶನ್ ಅಥವಾ ಕೋಪ ಬಂದರೆ, ಇಡೀ ದಿನ ಭಾರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಆರಂಭವನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಆತುರ ಅಥವಾ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಬಡಿಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎದ್ದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ. ಇದು ದಿನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ತಡವಾಗಿ ಏಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಗ ಏಳುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ 10 ನಿಮಿಷ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಾದರೂ ಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಎರಡನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
