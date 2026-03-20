ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರೆತೂ ಇಡಬೇಡಿ, ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ!
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರೆತೂ ಇಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು ಅಭ್ಯಾಸ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮರೆತೂ ಇಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕಸವನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡದೆ, ಹೊರಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮಿಕ್ಸರ್, ಜ್ಯೂಸರ್ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇವರಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮಾಡುವವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿ, ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
ಒಡೆದುಹೋದ ಅಥವಾ ಮುರಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ವಾಸ್ತುವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
