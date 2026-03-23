ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಅಥವಾ 23ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರ ಜನ್ಮಸಂಖ್ಯೆ (ಮೂಲಾಂಕ) 5 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾತು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 5ನೇ ಜನ್ಮಸಂಖ್ಯೆಯ ಹುಡುಗಿಯರು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು, ತುಂಬಾ ಚಾಣಾಕ್ಷರು .
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡನನ್ನು ತಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
5ನೇ ಜನ್ಮಸಂಖ್ಯೆಯ ಹುಡುಗಿಯರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಜನ್ಮಸಂಖ್ಯೆಯ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನಾದರೂ ಇವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಇವರ ವಿಶೇಷ ಗುಣ.
5ನೇ ಜನ್ಮಸಂಖ್ಯೆಯ ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಓದಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
