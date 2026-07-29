ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಿಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರವರೂಪದ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದರೆ ಎಲೆಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಗಿಡಗಳು ಬೆಕ್ಕು & ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವು ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ವಾಂತಿ, ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಿಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
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