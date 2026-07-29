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ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ!

ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
astrology Jul 29 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Asianet News
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ನೀರು, ಮಣ್ಣು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದಾದರೆ, ಪಾತ್ರೆಯ ಕೆಳಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದಾದರೆ, ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಬಳಸಿ.
Image credits: Asianet News
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ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳಬಾರದು

ಈ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೇರವಾಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಎಲೆಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗಾಳಿಯಾಡುವ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
Image credits: Asianet News
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ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ

ಟ್ಯಾಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲೆಗಳ ತುದಿ ಕಪ್ಪಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪದೇ ನೀರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
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ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ

ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಿಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರವರೂಪದ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದರೆ ಎಲೆಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ

Image credits: Asianet News
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ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ

ಗಿಡದ ಅಂದವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹೊಸ ಬೇರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
Image credits: Asianet News
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ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೆನಪಿರಲಿ

ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಗಿಡಗಳು ಬೆಕ್ಕು & ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವು ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ವಾಂತಿ, ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಿಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.

Image credits: Asianet News
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ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?

ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ನಂಬಿಕೆ.
Image credits: Asianet News

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