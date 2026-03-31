1 ಲೋಟ ನೀರಿನ ಈ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಿಸಬಹುದು
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ನೀರು ಕೇವಲ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನೀರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀರನ್ನು ಇಡುವ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು ಮನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನೀರು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳವು ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆ, ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ-ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇಡಿ. ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸಂಪತ್ತು & ಅವಕಾಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಇಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀರನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ನೀರನ್ನು ಇಡಿ ಮತ್ತು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರಿನ ಬಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
