ಮಹಿಳೆಯರೇ! ಈ ೪ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರಿ

ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವಾಗ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು?
Author: Mahmad Rafik Image Credits:adobe stock
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ.
Image credits: adobe stock
ಗಂಡ ಕೋಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ

ಗಂಡ ಕೋಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪತ್ನಿ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.

Image credits: Getty
ಹಿರಿಯರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಧ್ಯೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ.

Image credits: Getty
ಯಾರಾದರೂ ನೋವಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ

ಯಾರಾದರೂ ನೋವಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಗೌರವ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಯಾಗ, ಹೋಮ, ಪೂಜೆ ಮುಂತಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.

Image credits: Getty

