ಯಾವ ಬೆರಳು ಯಾವ ಗ್ರಹದ ಸಂಕೇತ?

ಯಾವ ಬೆರಳು ಯಾವ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ!

astrology Jan 22 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:Our own
ಐದು ಬೆರಳುಗಳು

ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಐದು ಬೆರಳುಗಳು ಈ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.

Image credits: Instagram
ವಿಭಿನ್ನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ

ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ: ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ (ತಂದೆ-ತಾಯಿ), ತೋರುಬೆರಳು ಸಹೋದರರು/ಸಹೋದರಿಯರು (ಬುಧ)

Image credits: Instagram
ಜವಾಬ್ದಾರಿ

ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ (ಶನಿ), ಉಂಗುರ ಬೆರಳು ಬಾಂಧವ್ಯ (ಸೂರ್ಯ/ಚಂದ್ರ)

Image credits: Instagram
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಕಿರುಬೆರಳು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು (ಬುಧ) ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿವೆ.

Image credits: Instagram
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆ

ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ.

Image credits: Instagram

