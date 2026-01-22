ಯಾವ ಬೆರಳು ಯಾವ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ!
ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಐದು ಬೆರಳುಗಳು ಈ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.
ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ: ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ (ತಂದೆ-ತಾಯಿ), ತೋರುಬೆರಳು ಸಹೋದರರು/ಸಹೋದರಿಯರು (ಬುಧ)
ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ (ಶನಿ), ಉಂಗುರ ಬೆರಳು ಬಾಂಧವ್ಯ (ಸೂರ್ಯ/ಚಂದ್ರ)
ಕಿರುಬೆರಳು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು (ಬುಧ) ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿವೆ.
ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ.
