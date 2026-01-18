Kannada

ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾಣಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?

festivals Jan 18 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:pinterest AI Modified
ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ

ಶ್ರೀಮಂತರು ಮೊದಲು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. “ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು?” ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ. “ಇದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ” ಎಂದಲ್ಲ.

Image credits: pinterest AI Modified
ಆದಾಯದ ಮೇಲಲ್ಲ, ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿರಲಿ

ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಯಾದ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆರಂಭ.

Image credits: pinterest
ಹಣವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ

ಹಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಕೂಡಿಡಬೇಡಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. SIP, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಇಂದಿನ ಜ್ಞಾನ ನಾಳೆಗೆ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯ, ಸಂವಹನ, ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: adobe stock
ಸಮಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ

ಶ್ರೀಮಂತರು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಿಂತ, ಸ್ವಂತ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಿ.

Image credits: adobe stock
ಒಂದೇ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಇನ್‌ಕಮ್, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

Image credits: whatsapp@Meta AI

