ನವದೆಹಲಿ (ಜುಲೈ 25, 2023): ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು 700 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸೈಬರ್‌ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಸಾವಿರ ಭಾರತೀಯರು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಣ ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ಉಗ್ರರ ಪಾಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೈಬರ್‌ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್ / ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಉದ್ಯೋಗ ಹಗರಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುಖ್ಯಾತ ನಕಲಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಹಗರಣದವರೆಗೆ ವಂಚನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಬಹುತೇಕರು ದೂರು ನೀಡದಿರುವುದೂ ವಂಚಕರು ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್‌ ಹಗರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು - ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂರು ಹೇಗೆ ನೀಡುವುದು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹಂತ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ದೂರುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವರದಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಎಂಬುದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು https://cybercrime.gov.in/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವರದಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ:

1) ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು 'ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ' (‘File a complaint’) ವಿಭಾಗ ಹುಡುಕಲು ಹೋಮ್‌ಪೇಜ್‌ಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ.

2) ಬಳಿಕ ‘ಫೈಲ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್’ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ನಂತರ, 'ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ' (‘I accept) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

3) ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ: ‘ಮಹಿಳೆ/ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ’ (‘Report Cyber Crime Related to Women/Child’) ಮತ್ತು ‘ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ.’ (‘Report cyber crime’) ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

4) ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, 'ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ' (‘Click here for a new user’) ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

5) ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.

6) ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪೋರ್ಟಲ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ.

7) ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ - ಹೀಗೆ ಅಪರಾಧ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು.

8) ನೀವು ಅಪರಾಧದ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು - ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂದು ಗರಿಷ್ಠ 1500 ಪದಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

9) ಮುಂದಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ, ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

10) ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತದನಂತರ 'ಸಲ್ಲಿಸು' (‘submit’) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

11) ಒಮ್ಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ದೂರಿನ ID ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಎರಡರ ಮೂಲಕವೂ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಿಂದ ನೀವು ದೃಢೀಕರಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.

