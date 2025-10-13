ಚಂದನವನದ ಡಬಲ್ ಮೂಗುತ್ತಿ ಸುಂದರಿ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ. ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಬೆಡಗಿ.
ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಲೀಲಾ.
ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ, ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ.
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿರಸಿಕರು ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಪ್ತಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇದೀಗ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಜರಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಭರಣ ಧರಿಸಿ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಖತ್ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸೀರೆಯಿಂದ ನಟಿಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿತೋ ಅಥವಾ ನಟಿಯಿಂದ ಸೀರೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿತೋ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗದಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಇದೀಗ ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್ ಜೊತೆ ದಿ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಪ್ತಮಿ ಇದೀಗ ಹಲಗಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ರಾಕ್ಷಸ ಧನಂಜಯ್ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ.
ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್ ಮಂಕಿ ಟೈಗರ್, ಕಾಂತಾರ, ದ ವಾಕ್ಸಿನ್ ವಾರ್, ಯುವ, ತಮ್ಮುಡು, ಶೋಧ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
