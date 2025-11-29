ಉತ್ತರ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಗೋವಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಾಗಾ, ಕಲಂಗೂಟ್, ಕ್ಯಾಂಡೋಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಅಂಜುನಾ ಉತ್ತರ ಗೋವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀಚ್ಗಳಾಗಿವೆ.
ಪ್ಯಾರಾಸೈಲಿಂಗ್, ಜೆಟ್ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ನಂತಹ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಕೋಲ್ವಾ, ಪಲೋ, ಅಗೋಂಡಾ ಮತ್ತು ಬೆನೌಲಿಮ್ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀಚ್ಗಳಾಗಿವೆ.
ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕೆಫೆಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗೋವಾದ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಗೋವಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲು ಅನೇಕರು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
