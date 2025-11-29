Kannada

ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಆನ್

ಉತ್ತರ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗೋವಾ

ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಗೋವಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: Getty
ಪ್ರಮುಖ ಬೀಚ್‌ಗಳು

ಬಾಗಾ, ಕಲಂಗೂಟ್, ಕ್ಯಾಂಡೋಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಅಂಜುನಾ ಉತ್ತರ ಗೋವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀಚ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.

Image credits: Getty
ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳು

ಪ್ಯಾರಾಸೈಲಿಂಗ್, ಜೆಟ್ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

Image credits: Getty
ಶಾಂತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.

Image credits: Getty
ಪ್ರಮುಖ ಬೀಚ್‌ಗಳು

ಕೋಲ್ವಾ, ಪಲೋ, ಅಗೋಂಡಾ ಮತ್ತು ಬೆನೌಲಿಮ್ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀಚ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.

Image credits: Getty
ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳು

ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕೆಫೆಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗೋವಾದ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

Image credits: Getty
ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ

ಗೋವಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲು ಅನೇಕರು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Getty

