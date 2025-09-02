ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಪೂರ್ವ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ತಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.
2025 ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತೆ ನಂ. 1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ: 193 ತಾಣಗಳು
ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹಲವಾರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳು ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ.
2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 76ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ: 58 ತಾಣಗಳು
ಯುರೋಪ್, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಉಳಿದಿವೆ.
