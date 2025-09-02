Kannada

ಹೆನ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2025

ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಪೂರ್ವ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ತಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.

travel Sep 02 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:FREEPIK
Kannada

ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?

2025 ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತೆ ನಂ. 1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ: 193 ತಾಣಗಳು

Image credits: FREEPIK
Kannada

ಜಪಾನ್‌ಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ

ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹಲವಾರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳು ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ.

Image credits: freepik
Kannada

ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ

2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 76ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ: 58 ತಾಣಗಳು

ಯುರೋಪ್, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಉಳಿದಿವೆ.

Image credits: FREEPIK

ಈ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ನೀವು ಒದ್ದೆಯಾಗದೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ!

ಇವು ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳು… ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾರೆ ವಾ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತಾ

IRCTC ಹೆರಿಟೇಜ್ ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್! ದಿಲ್ಲಿ-ಆಗ್ರಾ-ಮಥುರಾ ಪ್ರವಾಸ

ಮಾನ್ಸೂನ್‌ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ 5 ತಾಣಗಳು!