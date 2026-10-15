ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೇಬು, ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಇಡುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಂತೂ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿಡುತ್ತವೆ.
ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ನ ಇಯರ್ವಾಕ್ಸ್, ಧೂಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.
ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಣಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಒಳಗಿನ ಭಾಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಟೂಥ್ ಬ್ರಶ್ ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆಯಬಹುದು.
ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನಿಂದ ಅಥವಾ ತೇವವುಳ್ಳ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಡಿ.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
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