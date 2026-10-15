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ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್‌ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೇಬು, ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್ ಇಡುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಂತೂ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿಡುತ್ತವೆ.

technology Oct 15 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Gemini AI Generated
Kannada

ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ

ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್‌ನ ಇಯರ್‌ವಾಕ್ಸ್, ಧೂಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Gemini AI Generated
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ಕ್ಲೀನಿಂಗ್

ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಣಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

Image credits: Gemini AI Generated
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ಬ್ರಶ್

ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್‌ ಒಳಗಿನ ಭಾಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಟೂಥ್ ಬ್ರಶ್ ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆಯಬಹುದು.

Image credits: Gemini AI Generated
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ನೀರು ಬೇಡ

ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನಿಂದ ಅಥವಾ ತೇವವುಳ್ಳ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಡಿ.

Image credits: Gemini AI Generated
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ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು?

ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

Image credits: Gemini AI Generated

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