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ಕೆಎಸ್ಸಾರ್ಟಿಸಿ ರಾಜಹಂಸ ಬಸ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅ.1ರಿಂದ ಕೆಎಸ್ಸಾರ್ಟಿಸಿ ರಾಜಹಂಸ ಬಸ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ.

state Sep 29 2026
Author: Kannadaprabha News Image Credits:stockPhoto
Kannada

ಶಾಂತಿನಗರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಅ.1ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿರುವ ಬಸ್‌ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.15ಕ್ಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ ತಲುಪಲಿದೆ.

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ಬಸ್ ಸಮಯ

ಭಾಗಮಂಡಲದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8.30ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಬಸ್‌ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

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ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಎಷ್ಟು?

ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ 545 ರು. ಮತ್ತು ಭಾಗಮಂಡಲಕ್ಕೆ 608 ರು. ಬಸ್‌ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

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