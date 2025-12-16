ಬೆಂಗಳೂರು: ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಕ್ಯಾಪುಚಿನ್ ಕೋತಿಗಳ ನಾಲ್ಕು ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇಂದುನಾ ಪ್ರೈಮೇಟ್ & ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಉದ್ಯಾನವನದ ನಡುವೆ ಪ್ರಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಒಪ್ಪಂದ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ.
ಈ ಕ್ಯಾಪುಚಿನ್ ಕೋತಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಆಗಮಿಸಿದ ಕೋತಿಗಳಲ್ಲಿ 4ಗಂಡು ಮತ್ತು 4 ಹೆಣ್ಣು ಕೋತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಸದ್ಯ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಶುವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಕೋತಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾದ ನಂತರ, ಕ್ಯಾಪುಚಿನ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದದ ಈ ಕೋತಿಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಉದ್ಯಾನವನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ
