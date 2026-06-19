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ವಿರಾಟ್ ಕುಡಿತ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಕನಿಷ್ಠ 2030ರವರೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ.

sports Jun 19 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:ANI
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ಸಿಇಒ ರಾಜೇಶ್ ಮೆನನ್ ಮಾತು

"ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸಿಇಒ ರಾಜೇಶ್ ಮೆನನ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಮುಗಿಯದ ಗೆಲುವಿನ ಹಸಿವು

36ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರನ್ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಆಡುವ ಉತ್ಸಾಹ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

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ಐಪಿಎಲ್‌ನ ರನ್ ಸರದಾರ

ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ (9,336 ರನ್) ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರದ್ದು. ಅವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು.

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ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಾರಥಿ

2025ರಲ್ಲಿ 657 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

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ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖ

"ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖ". ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಅವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.

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