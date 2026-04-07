ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಹೂ ಬಿಡೋ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೇಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ!

special Apr 07 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಹೂವಿನ ಗಿಡವು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. 

ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಮೊಗ್ಗು, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಣಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಇದೆ

ಏನೇನು ಬೇಕು?

ಎರಡು ಚಮಚ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಚಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್‌, ಆಲೂವೆರಾವನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಲಿಕ್ವಿಡ್‌ ತಯಾರಿಸಿ

ಮೂರು ಲೀಟರ್‌ ನೀರಿಗೆ ಈ ಪೇಸ್ಟ್‌ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪೇಸ್ಟ್‌ ಫಂಗಸ್‌ ಆಗೋದು ತಪ್ಪುವುದು

ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ

ಈ ನೀರನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡಿಕೊಂಡು, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲೂಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ನೀರು ಹಾಕಲೂಬಹುದು

ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರು

ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಉತ್ತಮ

