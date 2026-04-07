ಹೂವಿನ ಗಿಡವು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಮೊಗ್ಗು, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಣಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಇದೆ
ಎರಡು ಚಮಚ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಚಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್, ಆಲೂವೆರಾವನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಫಂಗಸ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪುವುದು
ಈ ನೀರನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡಿಕೊಂಡು, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲೂಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ನೀರು ಹಾಕಲೂಬಹುದು
ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಉತ್ತಮ
