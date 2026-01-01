Kannada

CDC- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಗಳ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿದೆ.

Author: Santosh Naik Image Credits:gemini ai
ಟರ್ಕಿ

ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಹುಳ್ಯ ಟರ್ಕಿ ಇದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂದಾಜು 14.5 ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಂತೆ

Image credits: gemini ai
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 13.3 ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.

Image credits: Gemini AI
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌

ಆಸೀಸ್‌ನ ಪಕ್ಕದ ದೇಶ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಕೂಡ ಹಿಂದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 13.2 ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.

Image credits: Gemini AI
ಐಸ್ಲೆಂಡ್‌

ಐಸ್ಲೆಂಡ್‌ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 13 ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.

Image credits: Our own
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 12.5 ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಂತೆ..

Image credits: Instagram
ಫಿನ್ಲೆಂಡ್‌

ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 12.4 ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.

Image credits: Instagram
ನಾರ್ವೆ

ಯುರೋಪ್‌ ದೇಶ ನಾರ್ವೆ ಕೂಡ ಹಿಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 12.1 ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.

Image credits: Social Media
ಇಟಲಿ

ಇಟಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 11.8 ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.

Image credits: Freepik
ಸ್ವೀಡನ್‌

9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವೀಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 11.8 ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.

Image credits: gemini ai
ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್‌

ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್‌ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ 11.1 ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ.

Image credits: gemini ai

