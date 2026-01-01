CDC- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಗಳ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಹುಳ್ಯ ಟರ್ಕಿ ಇದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂದಾಜು 14.5 ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಂತೆ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 13.3 ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.
ಆಸೀಸ್ನ ಪಕ್ಕದ ದೇಶ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಹಿಂದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 13.2 ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.
ಐಸ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 13 ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 12.5 ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಂತೆ..
ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 12.4 ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.
ಯುರೋಪ್ ದೇಶ ನಾರ್ವೆ ಕೂಡ ಹಿಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 12.1 ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.
ಇಟಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 11.8 ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.
9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 11.8 ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.
ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ 11.1 ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ.
ಪತಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇಳಲು ಬಯಸುವ 10 ವಿಷಯಗಳು
ಲವ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಕಥೆ ಬಿಡಿ: 2026ರಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ!
ಹೇಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ! ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ ಹೊಸ ಡೇಟಿಂಗ್ ರೂಲ್?
ಈ 7 ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ದಂಪತಿಗಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು! ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ