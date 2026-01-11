ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು 'ವಿಚ್ಛೇದನ ತಿಂಗಳು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಜಗಳಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತ. ಅತೃಪ್ತ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತವೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನವೇ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
