ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ.
ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರರ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಿ.
ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುವ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಯಲು ಒಂದು ಗುರಿ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್, ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಡೇಟ್ ನೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಂಬಂಧದ ಹೊರತಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯು ಅನಗತ್ಯ ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
Hindu Rules: ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು, ಏನದು?
ದಂಪತಿಗಳ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ‘Weekend Marriage’.. ವಾರವಿಡೀ ದೂರ, ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ!
ಮದುವೆ ನಂತರ ಅಫೇರ್! ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿ!
Chanakya Niti for Husbands: ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಂದ ದೂರವಿಡಿ