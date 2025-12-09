Kannada

ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೀಡಿ

ಭಾರತೀಯ ಬೀಡಿಗಳಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಜನರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ

news Dec 09 2025
Author: Santosh Naik Image Credits:Instagram
Kannada

ರಷ್ಯಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ

ರಷ್ಯಾದ ಜನರು ಭಾರತೀಯ ಬೀಡಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅವು ಅಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಬೀಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ ದುಬಾರಿ

ರಷ್ಯಾದ ಜನರು ಭಾರತೀಯ ಬೀಡಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಡಿಯೋ

ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಬೀಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಆದ ರಷ್ಯನ್ಸ್‌

ಈ ವೀಡಿಯೊದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ "ರಷ್ಯನ್ನರು ಬೀಡಿಗಳ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌" ಇದು ರಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಒಬ್ಬ ರಷ್ಯನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೀಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಬಂಗಾಳದ ಬೀಡಿ

ಆ ಬೀಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

150 ರೂಬೆಲ್‌

ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್‌ ಕೌಂಟರ್‌ಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗೆ 150 ರೂಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 175 ರೂ.

150 ರೂಬೆಲ್‌ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 175 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ ಬೀಡಿ 175 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಿದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗೋ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌

ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬರೀದ 5 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂಗಾಳದ ವರ್ಧಮಾನ್‌ ಬೀಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram

ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್: ಹೀನಾಯ ಸೋಲು.. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ, ಮುಂದೇನು ಲಾಲು ಪುತ್ರರ ನಡೆ?

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ 2014-2025 ರವರೆಗೆ ಧರಿಸಿದ 11 ಪೇಟಗಳಲ್ಲಡಗಿದೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ!

ಅಮೆಜಾನ್ ಅರಣ್ಯ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಿದೆಯಾ? 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನಷ್ಟ

ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕನ್ವರ್‌ ಯಾತ್ರೆಯ ರಂಗು : ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಪವಿತ್ರ ಸಂಚಾರ