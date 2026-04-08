ಸಿಧು ಕುಟುಂಬ ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆ ಯಾವುದೇ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.
ಸಿಧು ಅವರ ಈ ಬಂಗಲೆ ಸುಮಾರು 49,500 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.
ಸಿದ್ಧು ಅವರ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರದಿಂದ ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿಯಂತೆ!
ಈ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಸಿಧು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾತೆ, ಗಣೇಶ ಹಾಗೂ ಇತರ ದೇವರುಗಳ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಇವೆ.
ಸಿಧು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 100 ರಿಂದ 600 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 8 ರಿಂದ 12 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಆಲಿವ್ ಪ್ರಭೇದದ ಮರಗಳನ್ನೂ ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಲೆಂದೇ ದೂರದೂರುಗಳಿಂದ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ.
ನವಜೋತ್ ಕೌರ್ ಹೊಸ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ಸಿಧು ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಎದ್ದಿದೆ.
