ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಪುದೀನದ ಘಾಟು ಎಂದರೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುದೀನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ, ಇಲಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಸುವಾಸನೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ, ಇಲಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಇಲಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಇಲಿಗಳು ಒಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಇಲಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಇಲಿಗಳಿಗೆ ರೋಸ್ಮರಿ ಸುವಾಸನೆಯೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ, ಇಲಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗಿಡ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ ಅಂದವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಲೆಮನ್ಗ್ರಾಸ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಸುವಾಸನೆ ಇಲಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ, ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೆಟ್ಟರೆ ಇಲಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮನೆ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಿ ಸಾಕು!
