ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಾಡಲು, ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕೂಲರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹನಿಕೋಂಬ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಿ. ಇದು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು, ಹೊಸ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕೂಲರ್ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೂಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡಾ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಕೋಣೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಕೋಣೆಗೆ ದಪ್ಪ ಕರ್ಟನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಕೋಣೆ ಬೇಗ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೂಲರ್ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತ ದ್ರವ್ಯ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ತಂಪು ಗಾಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕೂಲರ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಲರ್ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಹನಿಕೋಂಬ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಿರುವ ಕೂಲರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
