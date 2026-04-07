DIY ಕೂಲರ್ ಟಿಪ್ಸ್: ಕೂಲರ್‌ನಿಂದ AC ತರಹ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಪಡೆಯಲು 10 ಟ್ರಿಕ್ಸ್

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಲರ್‌ನಿಂದಲೇ ಎಸಿ ತರಹದ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 10 ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
life Apr 07 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:chatgpt
ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ

ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಾಡಲು, ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ತಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಐಸ್ ಬಳಸಿ

ಕೂಲರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹನಿಕೋಂಬ್ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಿ. ಇದು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀರನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಾ ಇರಿ

ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು, ಹೊಸ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕೂಲರ್ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕೂಲರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೂಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡಾ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಕೋಣೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ನೇರ ಬಿಸಿಲು ಕೋಣೆಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ

ಕೋಣೆಗೆ ದಪ್ಪ ಕರ್ಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಕೋಣೆ ಬೇಗ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ

ಕೂಲರ್ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತ ದ್ರವ್ಯ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ತಂಪು ಗಾಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಕೂಲರ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬಿಡಿ

ಕೂಲರ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ

ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಲರ್ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹನಿಕೋಂಬ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೂಲರ್ ಬಳಸಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಹನಿಕೋಂಬ್ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳಿರುವ ಕೂಲರ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

