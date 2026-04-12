ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಬೇಗ ಒಣಗುವುದರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ) ನೀರು ಹಾಕಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಬೆಳಗಿನ ಬಿಸಿಲು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 12 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗಿನ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು ಗಿಡಕ್ಕೆ ತಗುಲದಂತೆ ನೆರಳಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕುಂಡವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಅಥವಾ 'ಗ್ರೀನ್ ನೆಟ್' ಬಳಸಿ.
ಕೇವಲ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತಂಪು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಮೃತವಿದ್ದಂತೆ. ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರಬಾರದು. 1 ಲೋಟ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ 5 ಲೋಟ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ.
ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಕಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಬೇಗ ಒಣಗುವುದರಿಂದ, ಈ ನೀರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿ ಚಿವುಟಿದರೆ ಗಿಡ ಬೇಗ ದಟ್ಟವಾಗಿ (Bushy) ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದಂತಹ ತಂಪು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
