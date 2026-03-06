Kannada

ಬೇಸಿಗೆಯ ತರಕಾರಿಗಳು ತಿನ್ನಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾದ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಒರೆಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸವಿಯಬಹುದು. 

ಹುರಿಯುವುದು

ಶರತ್ಕಾಲದ ತರಕಾರಿಯಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬ್ರೊಕೋಲಿ, ಹೂಕೋಸು ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಗಳನ್ನು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುರಿಯುವುದು (Roasting).

ಎಲ್ಲರ ಮಾತು ಒಂದೇ

ತರಕಾರಿ ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹುರಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಣಸಿಗರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಮಾತು. 

ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್

ಬಾಣಸಿಗರ ಪ್ರಕಾರ, 425°F ತಾಪಮಾನವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್. ತರಕಾರಿಗಳ ಹೊರಪದರ ಗರಿಗರಿಯಾಗಲು ಈ ತೀವ್ರ ಉಷ್ಣತೆ ಅಗತ್ಯ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಲು ಬೇಕಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನ ಇದಾಗಿದೆ.

ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತೆ

ಶೆಫ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಮೊಗ್ಗು, ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಇದೇ ತಾಪಮಾನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತರಕಾರಿಗಳು ಸೀದುಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಂದು ಬಣ್ಣ,  ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.   

ಹುರಿಯುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ

ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಚ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಹರಡಿದ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪದರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ.

ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ

ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ 425°F ತಾಪಮಾನದ ಓವನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ನಂತರ, ಓವನ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು 300°F ಗೆ ಇಳಿಸಿ, ತರಕಾರಿಗಳು ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ.

ಮುದ್ದೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳು ಮುದ್ದೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ (Mushy), ಬದಲಿಗೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

