ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಬೆವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾಸನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆಂಟಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಬಳಸಿ
ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಕಾಟನ್ ಅಥವಾ ಲಿನನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೆವರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ದೂರವಿಡುವುದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಆಂಟಿ-ಪರ್ಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ (Anti-perspirants) ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೇವಲ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಬೆವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಇಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಕಂಕುಳಿನ ಕೂದಲನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬೆವರಿನ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಬಹುಪಾಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಖಾರವಾದ ಆಹಾರಗಳು ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೇರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಒಗೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಬೇಡಿ.
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