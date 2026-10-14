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ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನ ದುರ್ವಾಸನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ದಿನವಿಡೀ ಕೂಲ್ ಆಗಿರಿ.
life Oct 14 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:Asianet News
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ಆಂಟಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೋಪ್ ಬಳಸಿ

ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಬೆವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾಸನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆಂಟಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಬಳಸಿ

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ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಇರಲಿ

ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಕಾಟನ್ ಅಥವಾ ಲಿನನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೆವರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ದೂರವಿಡುವುದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

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ಸರಿಯಾದ ಡಿಯೋಡರೆಂಟ್ ಬಳಸಿ

ಆಂಟಿ-ಪರ್ಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ (Anti-perspirants) ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೇವಲ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಬೆವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಇಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

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ಸ್ನಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

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ಕಂಕುಳಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ

ಕಂಕುಳಿನ ಕೂದಲನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬೆವರಿನ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಬಹುಪಾಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ

ಹೆಚ್ಚು ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಖಾರವಾದ ಆಹಾರಗಳು ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.

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ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆದು ಬಳಸಿ

ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೇರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಒಗೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಬೇಡಿ.

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