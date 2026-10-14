Kannada

Ear Chain Designs:

ಕಿವಿಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಟ್ರೆಂಡಿ ಇಯರ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ

fashion Oct 14 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:fashion Jewellery
Kannada

ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲುಕ್

ಇಂತಹ ಜುಮುಕಿಗಳಿಗೆ ಇಯರ್ ಚೈನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಉಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್.

Image credits: fashion Jewellery
Kannada

ಮುತ್ತಿನ ಇಯರ್ ಚೈನ್

ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಎಳೆಯ ಮುತ್ತಿನ ಇಯರ್ ಚೈನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಜುಮುಕಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: fashion Jewellery
Kannada

ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ ಇಯರ್ ಚೈನ್

ಈ ರೀತಿಯ ಇಯರ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಒಡವೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.

Image credits: fashion Jewellery
Kannada

ಟ್ರೆಂಡಿ ಜುಮುಕಿ

ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಸುಂದರವಾದ ಇಯರ್ ಚೈನ್ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವ ಜುಮುಕಿ ಇದೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್.

Image credits: fashion Jewellery
Kannada

ಕ್ಲಾಸಿ ಡಿಸೈನ್

ಇಂತಹ ಇಯರ್ ಚೈನ್ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ ನೀವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.

Image credits: fashion Jewellery
Kannada

ಕಾಸಿನ ಇಯರ್ ಚೈನ್

ಈ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಇಯರ್ ಚೈನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಾಸಿನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಒಡವೆ ಧರಿಸಿದರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.

Image credits: fashion Jewellery

Gold Mangalsutra: 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಒಳಗಿನ ಸುಂದರ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಚೈನ್‌ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಕೇವಲ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!

Gold Mangalsutra ಸೀರೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

Budget Footwear: ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ 7 ಟ್ರೆಂಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿವು!