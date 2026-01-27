ಮೊದಲು ಪೋನಿಟೇಲ್ ಕಟ್ಟಿ ನಂತರ ಜಡೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಇದು ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ದಿನವಿಡೀ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಟವಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ರಿಬ್ಬನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಜಡೆಗಳು ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಗುವಿಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ, ಉತ್ತಮ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಫ್ರೆಂಚ್ ಶೈಲಿಯ ಜಡೆಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ತೆಳುವಾದ ಕೂದಲುಳ್ಳ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಮಣಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಎರಡು ಜಡೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ.
