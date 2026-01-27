18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚಿನ್ನದ ಕಡ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು 5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.
ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ 5-7 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು-ಹಸಿರು ಹರಳುಗಳ ಬಳಕೆಯಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ-ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆಯಾದ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಕಡ ಸೆಟ್ ಎಂದಿಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಗ್ರೇವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇದೆ.
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಕಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಮಯೂರ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಭಾರವಾದ ನೋಟದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಡ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೂವುಗಳ ಉಬ್ಬು ಕೆತ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಗ್ಲೋಬ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಈ ಚಿನ್ನದ ಕಡ, ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಬಾಲ್ಗಳು ಮಿನಿಮಲ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
CNC ಕಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಜ್ರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಸಂಬಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಉಳಿಸಿ, ನಿಮಗಾಗಿ 6 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ!
ಸಂಬಳದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ: 6 ಗ್ರಾಂ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್!
ಕಡಿಮೆ ತೂಕ, ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕರಿಮಣಿಯ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿವು
ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಕಳೆ; ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಲಾಕೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!